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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray - Kasımpaşa maçında golden önce Fernando Muslera...

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Galatasaray - Kasımpaşa maçında golden önce Fernando Muslera...
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Sakatlıktan sonra çok formda bir şekilde sahalara dönen Fernando Muslera, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta talihsiz bir pozisyon yaşadı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken Kasımpaşa, 51. dakikada Thelin'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Kasımpaşa'nın attığı golde Fernando Muslera'nın hatalı çıkışı ise dikkat çekti. Hajradinovic'in sol kanattan açtığı ortaya Muslera hatalı bir çıkış yaparken daha erken yükselen Thelin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Muslera'nın yediği bu gol, özellikle Galatasaray taraftarları arasında sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

22 ŞUTUN 20'SİNİ KURTARMIŞTI

Uruguaylı kaleci, sakatlıktan döndükten sonra Kasımpaşa maçı öncesi çıktığı beş Süper Lig maçında kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtarmıştı.

Hürriyet

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