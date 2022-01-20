Galatasaray-Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı!

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Geçtiğimiz hafta Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık, Nef Stadyumunda unutulmadı.

Maçtan önce Ahmet Çalık için kulüp tarafından hazırlanan video yayınlanırken, taraftarlar Çalık lehine tezahüratlarda bulundu.

Sarı kırmızılı taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalırken, 5inci dakikada ise Çalık için tezahürat yaptı. 5’inci dakikada sahadaki herkes maçı bırakarak, Ahmet Çalık'ı alkışladı.

Öte yandan, Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak! Kalbimizdesin Ahmet Çalık yazılı bir pankart hazırlandı.