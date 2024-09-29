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Galatasaray - Kasımpaşa maçında 1 penaltı VAR’dan döndü, 1’i VAR’la geldi

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Süper Lig
Galatasaray - Kasımpaşa maçında 1 penaltı VAR’dan döndü, 1’i VAR’la geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 07:00

Hakem Oğuzhan Çakır, 50’deki kararını monitörden iptal etti, 78’de uyarı sonrası verdi.

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50. dakikada Fall sağ kanattan hareketlenerek topu ceza sahasına doğru çekti. Ortasında top Jacobs’a çarparak dışarı çıktı. Fall topa elle müdahale olduğu gerekçesiyle itiraz ederken hakem Oğuzhan Çakır da beyaz noktayı gösterdi. Jacobs ise topun vücuduna çarptığını söyledi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörden izleyen Çakır, penaltı kararını iptal etti.

78’de ise bir hava topu mücadelesinde Fall’ın kafa vuruşunda top bir kez daha Jacobs’a çarptı. Kasımpaşalılar yoğun bir penaltı itirazında bulunurken hakem Çakır yine VAR uyarısı ile monitöre gitti. Pozisyonu izledikten sonra bu kez penaltı kararı verdi.

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Süper Lig

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