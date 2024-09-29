Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Okan Buruk'a eleştiri: Büyük kumar! Defolar ortaya çıktı

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Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı. 34. dakikada 3-0'ı bulan Sarı-kırmızılı takım, 90+5'teki golle beraberliğe razı oldu.

Galatasaray'ın gollerini 20 ve 28. dakikada Osimhen ve 34. dakikada Icardi atarken Kasımpaşa'nın sayılarını 44. dakikada Fall, 83. dakikada penaltıdan Hajradinovic ve 90+4'te Da Costa kaydetti.

Ligde bu sezon ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 7 puana çıktı.

Hürriyet yazarları Fırat Aydınus ve Uğur Meleke karşılaşmayı değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: FARKLI KARARLAR VE FARKLI HİKAYELERİN OLDUĞU BİR MAÇ

Derbi ve Avrupa Ligi maçlarından sonra Okan Buruk rotasyona giderek gerek yan yana gerek önlü arkalı birbiriyle ilk defa oynayacak oyuncular eşliğinde Kasımpaşa karşısında ilk 11’i belirledi. Özellikle çift santrfor, Sallai’nin ilk kez 11’de olması, orta sahada Kerem-Sara ikilisi rotasyonun yenilikleriydi.

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Başlarda oyun kurma anlamında Sanchez açıkçası arandı. Icardi ve Osimhen’e atılacak uzun ve araya toplarda Nelsson üzerinden etkili olamadı G.Saray. Bunda Kasımpaşalı ileri uç oyuncularının baskısı da önemli rol oynadı derken belki de Abdülkerim’in ilk defa atağa katıldığı bir sekansta yaptığı ortada Osimhen’in fırsatçılığına şahit olduk.

Çift santrforda dikkat çeken bir konu da ortalama maç başına 0.2 olan ofsaytın ilk yarı itibari ile 4 çıkması. 28. dakikada uzun ve araya denenen toplar neticesinde Osimhen’den klas bir gol geldi. Attığı gol de neden en iyi santrforlar arasında olduğunun resmini çizdi adeta.

Bu golde bir parantez de Sara’nın pasına açmak gerek. Bu sistemde Galatasaray’da hücum alternatifleri o kadar arttı ki; kanatlardan yapılan ortalar, cepheden araya atılan toplar, uzun defans arkasına yollanan toplar göze çarptı.

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3-0’DAN SONRA DURAKLADI

Ve sahne Jakobs’un taçtan pası ile Icardi‘de. Osimhen’e nazire yaparcasına 3. golü attı. Maç adeta atılan gollerin estetik ve güzellik yarışına girdi. Buna Kasımpaşa’dan Fall da dahil oldu. İlk yarı sonlarına doğru Costa‘nın kaçırdığı gol olsa devreye sıkıntılı girilebilirdi Galatasaray. Çünkü 3-0’dan sonra ilk yarının sonuna kadar bir duraklama dönemine girdi.

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Bir dipnot; takımlar bu özelliklere sahip bir tane santrfor ve golcü ararken iki tane bulunduran G.Saray için adeta lüksten öte Osimhen ve Icardi...

OSIMHEN-ICARDI VE FALL--DA COSTA

İkinci yarı adeta maçın gidişatı ters yüz oldu. Kasımpaşa ikinci devrenin başından attığı 3. gole kadar oyunun her anına ortak oldu. Hatta ikinci yarının ortalarında bunu fark eden Okan Buruk, Kaan ve Berkan‘ı alarak bu sürecin önüne geçmeye çalıştı Ancak önce penaltı golü ve sonra uzatmalarda gelen 3. golü mani olamadı ve Kasımpaşa 3-0’dan gelip beraberliği sağladı.

Öyle bir ikinci yarı oynandı ki ilk yarı itibari ile Galatasaray adına ve Okan Buruk’un rotasyonu hakkında çift santrfor kurgusu için söylenenler, yazılanlar bir nevi havada kaldı. Bundaki en büyük etken Osimhen’in sakatlığı, değişikliklerin istenilen verimi gösterememesi ve Kasımpaşa’nın daha istekli olup ve Galatasaray’ın üstüne cesurca gelmesiydi. İlk yarıya Osimhen-Icardi ikilisi imza attı ve rolleri ikinci yarı Fall ve Costa ikilisine bıraktı.

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TORREIRA NEDEN ALINMADI?

Okan Buruk 6 oyuncu rotasyonu ile ilk yarı itibari ile alkış alacakken maç bitimi eleştirilere maruz kalacak gibi gözüküyor. Özellikle Kasımpaşa ikinci 45 dakikayı domine ederken ve rahatça orta sahayı geçerken Lucas Torreira’nın oyuna alınmaması sorgulanacak.

UĞUR MELEKE: YANLIŞ KADRO İTİRAFI

Dün Seyrantepe’de oynanan maçı Osimhen’li ve Osimhen’siz iki perde olarak değerlendirmek gerek. Osimhen’li ilk 45 dakikada Galatasaray için işler yolunda görünüyordu. Manchester, Roma, Tottenham gibi takımların yarıştığı Avrupa Ligi’nin en değerli futbolcusu Osimhen... Uzun yıllardır Salah ve Mane hegemonyasındaki Afrika kıtasının en iyi futbolcusu ödülünün son sahibi de aynı adam. Pozitif ilim, sayılabilir-ölçülebilir veriler, zaten Osimhen’in yeryüzünün en iyi santrforlarından biri olduğunu söylüyor.

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FARKI YARATAN OSIMHEN’Di

Ancak nicel verilerin söylemediği bir şey daha var: Osimhen iyi bir futbolcu olduğu kadar iyi de bir insan. Kendisine ilk kez İcardi-Batshuayi konusu sorulduğunda “Onlardan öğreneceğim çok şey var” sözleriyle alçakgönüllülük göstermişti. Bu tevazunun sadece sözde olmadığını davranışlarıyla da ispat ediyor. Hafta içinde PAOK önünde 28 ve 60’ta iki tane taç atışı için attığı deparlar derslikti. Dün de İcardi’nin gol kutlaması sırasında Arjantinli’ye onun ikonik sevincini yaparak gitmesi değerli. Dün ilk 45 dakikada tabeladaki farkı yaratan adam Osimhen’di.

SAKATLANDI, DEFOLAR ÇIKTI

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Ancak 46’da Osimhen sakatlanıp çıktıktan sonra Galatasaray’ın rotasyon sebepli defoları çıktı ortaya. Okan Buruk 20 günde 7 maçlık sert fikstür içinde dün doz aşırı bir rotasyona başvurdu ve bu karar Galatasaray’da birçok defoyu ortaya çıkardı: Davinson sahada olmadığında savunma çok derinde kalıyor ve tamamlanamayan hücumlarda topu geri kazanamıyor. Ayrıca maça sağ kanat ikilisi olarak Jelert-Sallai başladı, ki bu çok büyük bir kumardı. Orası önce Jelert-Barış, sonra Kaan-Jelert’e döndü. Zaten bir maçın içinde bir kanat ikilisini bu kadar çok değiştiriyorsanız, bu sizin sahaya yanlış kadro çıkardığınızın da itirafı gibidir, öyle değil mi?

KASIMPAŞA PUANI HAK ETTi

Okan Buruk 3 haftada 7 maçlık bu yoğun fikstür içinde rotasyon yapabilir, bunu anlıyorum. Ama bence dün Kasımpaşa maçında rotasyonun ölçüsü kaçtı. Davinson’la Torreira’nın aynı anda kenarda olması büyük risk. Üstüne de şaşkın sağ kanat ikilisini ekleyin. Kasımpaşa dün ikinci yarıdaki oyunuyla hak etti 1 puanı.