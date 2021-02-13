Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç saati değişti.. İşte son bilgiler

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

MAÇ SAATİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakanın saatinde değişiklik yaptı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kulüpler, daha önce 19.00'da oynanacağı açıklanan müsabakanın saatinin İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle erkene alınmasını talep etti. TFF de bu talep üzerine karşılaşmayı 16.00'ya aldı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı nedenlerle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi takımı yalnız bırakacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu, karantina ve takip süreci devam ettiği için kadroda yer alamayacak.

Cezalı olan kaptan Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan da müsabakada sahaya çıkamayacak.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 47 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 23 maçının 11'inde rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 25 kez rakip ağları sarsarken kalesindeki 36 gole engel olamadı.

KALEDE MUSLERA ETKİSİ

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, iyi bir dönüş yaptı.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 5 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 2'sinde sadece birer gol yedi.

34. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 9 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 7 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 31 kez filelerle buluştu, Galatasaray 19, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray, tek mağlubiyetini 2+ gol yediği tek karşılaşmada aldı. Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan son üç Süper Lig maçında da taraflardan biri gol sevinci yaşayamazken; daha önceki 18 karşılaşmanın 15'inde iki ekip de fileleri havalandırmıştı.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçını kaybetmeyen Galatasaray, bu süreçte attığı 23 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü. Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında beş puan toplayan Kasımpaşa, bu sezon daha önceki yedi dış saha karşılaşmasından dört puan çıkarabilmişti. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 16 Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, hemşehrilerine karşı son deplasman galibiyetini Mayıs 2017'de Galatasaray'dan almıştı.

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarında en kısa süre skor dezavantajıyla oynayan takım olan Galatasaray, bu sürenin %31'ini ilk yarıdaki Kasımpaşa maçında geçirmişti. Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçların ilk yarılarında en az gol yiyen takım Galatasaray. Kasımpaşa ise attığı gollerin en büyük bölümünü bu zaman diliminde kaydeden ekip konumunda. Süper Lig'de görev yaptığı ilk iki maçta fileleri birer kez havalandıran Mostafa Mohamed, Ağustos 2017'den bu yana forma giydiği ilk üç karşılaşmada gol atan ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor. Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu son sekiz maçın yedisini kaybeden Fuat Çapa (1B), sadece son karşılaşmada Başakşehir'den puan aldı. Çapa'nın bu şekilde son galibiyeti ise Mart 2013'te, o dönem yine Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray karşısında gelmişti.