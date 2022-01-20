Canlı Anlatım: Galatasaray Kasımpaşa maçı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyorBakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyor#Bakan Koca
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, Domuz Geceleri ve kabus gibi bir malikane...Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, 'Domuz Geceleri' ve kabus gibi bir malikane...#PLAYBOY
Erdoğandan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmekErdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Koca tabloyu paylaşırken not düştü: Omikrona karşı tedbir mesajıBakan Koca tabloyu paylaşırken not düştü: Omikron'a karşı tedbir mesajı#Koronavirüs
Erdoğanın açtığı hakaret davası sonuçlandı: CHPli Özkoça tazminat cezasıErdoğan'ın açtığı hakaret davası sonuçlandı: CHP'li Özkoç'a tazminat cezası#Engin Özkoç
Kartalda sağlık merkezinde dehşet Ömür hemşire hayatını kaybettiKartal'da sağlık merkezinde dehşet! Ömür hemşire hayatını kaybetti#Saldırı
Türkiyeden arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktıTürkiye'den arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktı!#RUSYA
Servet değerine satıldılar İskoçyadaki bir çatı katında bulunmuştu... Aralarında Kanuninin tablosu da varServet değerine satıldılar! İskoçya'daki bir çatı katında bulunmuştu... Aralarında Kanuni'nin tablosu da var#Padişah
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Galatasarayın 11i belli oldu Sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı
Korkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilirKorkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir#Tonga
İGA’nın, Artwist Artıktan Sanata projesi çocuklara umut oluyorİGA’nın, Artwist 'Artıktan Sanata' projesi çocuklara umut oluyor#Emine Erdoğan
İstanbul’a İzlanda kışı geliyor Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul’a İzlanda kışı geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor#İstanbul
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındıRüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı#Bilecik
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: Galatasaray Kasımpaşa maçı

#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı#Süper Lig
Canlı Anlatım: Galatasaray Kasımpaşa maçı

Galatasaray, Süper Lig'in 22 haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Haberimizde Galatasaray Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Kasımpaşa: 0

Goller 

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Cicaldau, Ömer bayram, Kerem, Morutan, Halil

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray bu akşam saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray - Kasımpaşa maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarla ikinci maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Aslan, Paşa karşısında galip gelerek üst sıralara çıkmak istiyor.

Haberin Devamı

İKİ EKİP ARASINDA 36. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 70 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle yanıt verdi.

 

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele