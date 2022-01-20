Canlı Anlatım: Galatasaray Kasımpaşa maçı

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Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Kasımpaşa: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Cicaldau, Ömer bayram, Kerem, Morutan, Halil

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray bu akşam saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray - Kasımpaşa maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

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Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarla ikinci maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Aslan, Paşa karşısında galip gelerek üst sıralara çıkmak istiyor.

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İKİ EKİP ARASINDA 36. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 70 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle yanıt verdi.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.