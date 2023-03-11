Canlı anlatım: Galatasaray Kasımpaşa maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında lider Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GALATASARAY 1-0 KASIMPAŞA

GOL: 57' Zaniolo

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi

Yedekler: Okan, Dubois, Zaiolo, Gomis, Berkan, Kaan, Rashica, Emin, Barış, Kazımcan

Kasımpaşa: Günay, Donk, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Malsa, Mounir, Fall, Koita

MUSLERA GERİ DÖNDÜ, ZANIOLO YEDEK BAŞLADI

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Fernando Muslera ilk 11'de. Yeni transfer Zaniolo ise yedekler arasında maça başladı. İTalyan yıldız ikinci yarının başında oyuna girdi.

GALATASARAY REKOR İÇİN SAHADA

Süper Lig'de son 13 maçını kazanan Galatasaray, Kasımpaşa maçını kazanması halinde lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza atan takımı olacak.

Haberin Devamı

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR...

Son üç Süper Lig sezonunda Kasımpaşa ile oynadığı beş maçın ikisini kaybeden Galatasaray, bu süreçte hiçbir rakibine üç kez mağlup olmadı.

Galatasaray'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 3-1 kazanan Kasımpaşa, bugüne kadar bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamadı. Süper Lig'deki son 13 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ı geride bırakarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini elde etmek istiyor.

Süper Lig'deki son üç maçının ikisini kazanan Kasımpaşa, daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı. Ligde 14 maçtır kalesini gole kapatamayan İstanbul ekibi, tek sezondaki en uzun serisini de sona erdirmek istiyor. İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam 23 gol sevinci yaşadı. En üst lig tarihinde İstanbul ekipleri karşısında üst üste dokuz galibiyet alan tek takım Fenerbahçe.

Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara konuk olduğu son yedi karşılaşmadan puan çıkaramayan Kasımpaşa, bu süreçteki iki Galatasaray ziyaretini de ikişer gol yiyerek kaybetti.

Bu sezon Süper Lig maçlarının 76-90. dakikaları arasında en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa. Bu zaman diliminde Fenerbahçe'nin ardından en fazla gol atan ekip konumundaki Galatasaray, son 15 dakikalarda bulduğu gollerle hanesine 12 puan yazdırdı.

Haberin Devamı

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa. Kerem, İstanbul ekibinin filelerini havalandıramadığı tek maçı geçen sezon bu statta oynadı. Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da en az bir golde pay sahibi olan Mauro Icardi, Sofiane Feghouli'den bu yana üst üste beş karşılaşmada gol katkısı sağlayan ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.

2023 senesinde görev yaptığı yedi Süper Lig maçında yedi gole doğrudan katkı sağlayan Kasımpaşa forveti Mamadou Fall, daha önceki 32 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Haberin Devamı

Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan şifresiz olarak yayınlanıyor.