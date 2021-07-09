Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? İşte hazırlık maçının detayları
Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakanın ayrıntıları sporseverlerce sorgulanmaya başlandı. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı. Şimdi ise gözler Kasımpaşa maçında.
Galatasaray ile Kasımpaşa 10 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.
İki karşılaşma da D-Smart'tan canlı yayımlanacak.