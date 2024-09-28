Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Aslan rekor için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11’ler…

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Süper Lig’de 6’da 6 yapan Galatasaray bu akşam Kasımpaşa ile rekor için sahaya çıkıyor. Süper Lig’de yaptığı en iyi başlangıçlardan birisini tekrarlayan sarı-kırmızılılar bu akşamki karşılaşmadan da galip ayrılırsa yeni rekora imza atacak. Ligde 41. kez karşılaşacak iki ekip arasında daha önce oynanan 40 maçından 26'sını Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı. Galatasaray bu maçlarda 81 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 42 golle karşılık verdi. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY - KASIMPAŞA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 7. Haftasında oynanacak Galatasaray – Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi akşamı saat 19.00’da başlayacak. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray – Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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GALATASARAY – KASIMPAŞA MUHTEMEL 11’LERİ

Galatasaray

Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Torreira, Sara, Sallaï, Yunus, Osimhen, Icardi

Kasımpaşa

Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Barak, Cafu, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa

GALATASARAY REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!

Galatasaray, liderlik koltuğunda otururken, bu hafta sahasında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaparak mükemmel bir başlangıç yaptı ve 18 puanla zirvede yer alıyor.

Karşılarında ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puan toplayan Kasımpaşa bulunuyor. 11. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, lider Galatasaray'a karşı sürpriz yapmak isteyecek. Maçın hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard yönetimindeki Galatasaray, 6'da 6 yaparak unutulmaz bir başlangıç yapmıştı. Şimdi ise Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı tekrarlayarak tarihe adını altın harflerle yazdırmak istiyor. Galatasaray, bu maçı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek.

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6 MAÇTA 20 GOL

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de adeta gol makinesine dönüştü. İlk 6 maçta rakip fileleri 20 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, gol krallığında zirvede yer alıyor. Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye de 3'er gol atan Galatasaray, hücum gücüyle rakiplerini korkutmaya devam ediyor.

SON 7 MAÇTA KASIMPAŞAYA 1 KEZ KAYBETTİ

RAMS Park, Kasımpaşa için pek de uğurlu bir saha değil. Galatasaray, son 7 lig maçının 6'sında rakibini alt etti. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı evinde ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Tek mağlubiyet ise 3-1'lik skorla geldi. Bu istatistikler, Galatasaray'ın bu akşam Kasımpaşa karşısında yine galibiyet için büyük bir favori olduğunu gösteriyor.

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41. RANDEVU

Galatasaray ve Kasımpaşa, bu akşam Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Tarihteki 40 karşılaşmada üstünlük Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılılar, 26 galibiyetle Kasımpaşa'yı domine ederken, 7 maç berabere bitti. Yeşil-siyahlılar ise 7 maçı kazanmayı başardı. Gol krallığında da fark açık. Galatasaray, Kasımpaşa ağlarını 81 kez havalandırırken, rakibi de 42 golle karşılık verdi.