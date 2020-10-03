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GeriFutbol Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 21:59 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ile başladı.

Dar alanda pas çalışması ile süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi

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