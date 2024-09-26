Galatasaray Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? GS Kasımpaşa maç biletleri satış tarihi...

Haberin Devamı

UEFA karşılaşmaları sonrası ligde heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelesi 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi biletleri henüz satışa çıkmadı. Ancak maç biletlerinin yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.