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Galatasaray Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? GS Kasımpaşa maç biletleri satış tarihi...

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#Süper Lig#Galatasaray#Kasımpaşa
Galatasaray Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak GS Kasımpaşa maç biletleri satış tarihi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 10:17

Galatasaray Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Süper Lig 7. haftada heyecan devam edecek. Öncesinde sarı kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi ile mücadele etti ve rakibini 3-1 mağlup etti. Bu maç sonrası lige dönen Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı kırmızılı ekibin heyecanlı mücadelesini stadyumda takip etmek isteyenler bilet satışlarına odaklandı. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

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UEFA karşılaşmaları sonrası ligde heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelesi 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi biletleri henüz satışa çıkmadı. Ancak maç biletlerinin yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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#Süper Lig#Galatasaray#Kasımpaşa

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