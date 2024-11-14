Galatasaray kasada da lider!

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Trendyol Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 11 maç oynayıp 31 puan alarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, yayın geliri pastasında en büyük dilimin sahibi konumunda. Sarı kırmızılı kulüp an itibarıyla performanstan 51,9 milyon lira, lige katılımdan 71.7 milyon lira ve geçmişteki 24 şampiyonluğundan ötürü 142,8 milyon lira olmak üzere, toplam 266.4 milyon lira kazandı. Yayın gelirinde ikinci sırayı 229.3 milyon lirayla Fenerbahçe alırken, Beşiktaş 204 milyon lirayla üçüncü, Trabzonspor 138.1 milyon lirayla dördüncü.

KULÜPLERE TOPLAM 3.7 MİLYAR LİRA DAĞITILACAK

Yayıncı kuruluşun 2024-25 sezonu için ödeyeceği 182 milyor dolarlık yayın bedelinin yarısı 31.3 liradan (yayın ihale günü döviz kuru), diğer yarısı güncel kur üzerinden kulüplere dağıtılacak. Yayın gelirinden TFF ve alt ligler için ayrılan kesintiler çıkarıldığında, Süper Lig takımlarına yaklaşık 3.7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu paranın yüzde 45’sı performansa göre dağıtılıyor. Süper Lig’de kulüpler elde ettikleri her galibiyet için 4.95 milyon lira kazanıyor, beraberliklerde ise bu parayı rakibiyle bölüşüyor.

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ŞAMPİYON OLACAK TAKIM 71 MİLYON LİRA ÖDÜL ALACAK

Yayın gelirinin yüzde 37’si, katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor. Süper Lig’deki 19 kulüp, bu kalemden 71.7’şer milyon lira alıyor. Havuzdaki gelirin yüzde 11’i, geçmişte şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor. Kulüpler, her şampiyonluk için 5.95 milyon lira kazanıyor. Yayın gelirinin son yüzde 6’lık dilimi, Süper Lig’i ilk 6’da bitirenlere dağıtılıyor. Şampiyon olacak takım 71.1, ikinci 56.9, üçüncü 42.6, dördüncü 28.4, beşinci 14.3 ve altıncısı 7.2 milyon lirayla ödüllendirilecek.