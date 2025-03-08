Galatasaray, Karşıyaka'yı farklı mağlup etti!

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20’nci haftasında Galatasaray ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka sarı - kırmızılıların 101-80 üstünlüğü ile tamamlandı.
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
GALATASARAY: Palmer Jr 12, Young 11, Delgado 8, Wallace 6, Göksenin Köksal 2, Buğrahan Tuncer 13, Samet Geyik 3, Cummings 15, Yaman Alişan 2, Blumbergs 14, Altan Çamoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 12
KARŞIYAKA: Muhsin Yaşar 18, Gallinat 19, Efe Ergi Tırpancı 8, Ozan Yılmaz 5, Hakan Sayılı 6, Hollins 5, Mert Celep 4, Yalın Yıldız 7, Mehmet Efe Demirel 8
1’İNCİ PERİYOT: 20-15
DEVRE: 49-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-58