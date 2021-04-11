Galatasaray - Karagümrük maçında dikkat çeken fotoğraf! Fatih Terim telefonla...

Spor Arena - İki maçlık cezasını Fatih Karagümrük mücadelesiyle tamamlayan Fatih Terim, locadan takip ettiği karşılaşma sırasında foto muhabirlerin de ilgi odağıydı.

Zaman zaman takımına, zaman zaman hakemlere tepkisi fotoğraflara yansıyan Terim'in maçın bir anında telefonuyla konuştuğu da objektiflerden kaçmadı. Bu fotoğraf, deneyimli teknik adamın, telefonla sahada takımı yöneten Levent Şahin'e direktif verdiği şeklinde yorumlandı.

Terim'siz maçlarda 41 puan kayıp

Cezası nedeniyle Karagümrük karşısında takımın başında sahadaki yerini alamayan ve mücadeleyi tribünden büyük bir heyecanla takip eden teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Galatasaray, Süper Lig’deki 30 maçta 41 puan kaybetti.

Galatasaray, Terim’in cezalı olduğu 30 lig mücadelesinde 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Fatih Terim, toplamda aldığı 35 maçlık cezanın 30’unu Süper Lig’de, 3’ünü Türkiye Kupası’nda, 2’sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

Yine ilk golü yiyince kazanamadı

Sarı kırmızılılar dün 60. dakikada Ndao’nun golüyle 1-0 geriye düşerken, bu sezon Süper Lig’de ilk golü 9. karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı kırmızılılar söz konusu mücadelelerin 7’sinde rakiplerine mağlup olurken, sadece 2 puan toplayabildi.

Cimbom sırasıyla ilk yarıdaki Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, ikinci devredeki Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Hatayspor maçlarında kaybetti.

İkinci yarıdaki Sivasspor ve son olarak Karagümrük mücadelelerinde 1 puan aldı.

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