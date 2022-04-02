Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel maç kadrosu

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Süper Lig’de evinde oynadığı son iki maçı 2+ gol atarak kazanan Galatasaray, bu sezon bu şekilde üst üste üç galibiyet alamadı. Süper Lig’de oynadığı son beş deplasman maçının dördünü kaybeden Fatih Karagümrük, bu mağlubiyetlerin tamamında 3+ gol yedi. Süper Lig’deki son beş maçında 10 puan toplayan Fatih Karagümrük, daha önceki 12 karşılaşmada topladığı puan miktarını geride bırakmak istiyor.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Galatasaray, daha önceki beş karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti. Domenec Torrent göreve geldikten sonra oynadığı 10 Süper Lig maçında öne geçip 12 puan kaybeden Galatasaray, sezonun ilk 20 haftasında Fatih Terim yönetiminde skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda aynı puanı bırakmıştı. Süper Lig’de Galatasaray’ın attığı son üç golün ikisinde payı bulunan Mostafa Mohamed, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibin Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü 88. dakikada kaydetti. Profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'i son maçında Kayserispor karşısında yapan Emre Mor, Ömer Kaner'den bu yana Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu.

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GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Karagümrük maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.