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Galatasaray kaptanı Muslera'dan derbi ve şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik!

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Fenerbahçe
Galatasaray kaptanı Musleradan derbi ve şampiyonluk sözleri: Fenerbahçeyi iyi analiz ettik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 11:33

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, sabah antrenmanıöncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

Ahmet Çalık'ın ailesine baş sağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.

Derbiye çok çalıştık. Eksiklerimizin üzerine gittik. Güzel bir sonuç aldık. Mutluyuz. Fenerbahçe de iyi mücadele etti. 1-0'ken beraberliği yakalamaya çalıştılar ama maçın sonunda golleri bulan biz olduk. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet.

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Abdülkerim Bardakcı Konyaspor'da çok iyi sezon geçirdi. Türkiye'deki en iyi stoperlerden. Marcao da çok iyi oynadı ve şu an İspanya'da. Çok karşılaştırmaya gerek yok. İkisi de kaliteli oyuncu.

Yönetim büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Sonuçlar böylece iyi geliyor. Sonuçların iyi gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

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Bütün takımları kıymet biçmek gerekiyor. Türkiye'de bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, Hatayspor kolay gibi bir şey yok. Hatayspor maçı daha zor geçecek. Derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız.

Futbol izlemeye vaktim olmuyor çünkü eve gittiğimde çocuklarımla vakit geçiriyorum. Her gün çalışıyorum, en iyisi için çalışıyorum. Galatasaray'a nasıl en iyisini veririm, buna odaklanıyorum. Kimseyle kendimi kıyaslamam. Bunu sizler yapabilirsiniz. Fiziğim el verdiği sürece futbola devam edeceğim. Sonrasında neler olacak göreceğiz.

Pozitif mantaliteyle devam etmemiz gerekiyor. Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz.

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Fenerbahçe

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