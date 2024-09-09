Galatasaray kanat transferi için vites arttırdı! Sola Zalewski, orta sahaya Jorginho iddiası

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UEFA listesine yazılmasına rağmen Hakim Ziyech’in takımdan ayrılma ihtimalinin sürmesi kanat rotasyonunda teknik direktör Okan Buruk’un sıkıntı yaşamasına neden olabilir.

Barış Alper, Yunus Akgün ve Yusuf Demir dışında bu bölgede seçenekleri sınırlı olan sarı kırmızılılar en az bir takviye istiyor. Ziyech’in olası ayrılığı durumunda bu rakamın 2 oyuncuya da çıkabileceği konuşuluyor.

Sol kanada Zalewski, orta sahaya Jorginho iddiası

Cimbom’un sol kanat için düşündüğü ismin Roma’da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı Nicola Zalewski olduğu öğrenildi.

Bu arada orta sahada da Adrien Rabiot’dan sonuç alamayan Galatasaray bu bölge için de çalışmaları sürdürüyor. İngiliz The Sun’a göre Casemiro ile de anlaşamayan Sarı-kırmızılı kulübün gündeminde Arsenal’den Jorginho var.