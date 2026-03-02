×
Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 8 eksik var

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 16:34

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu duyuruldu.

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası’ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır.

