Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 8 eksik var

Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu duyuruldu.
Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası’ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır.