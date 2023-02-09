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Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, Hatay'ı anlattı: 'Babam ve ablamlar deprem enkazından çıktı, akrabalarımızı kaybettik'

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#Deprem#Galatasaray#İsmail Çipe
Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, Hatayı anlattı: Babam ve ablamlar deprem enkazından çıktı, akrabalarımızı kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 12:40

Hatay'da ailesi depreme yakalanan Galatasaraylı kaleci İsmail Çipe, hemen İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıkmıştı. Babazı ve ablalarının ilk gün enkazdan çıktığını söyleyen İsmail, DHA'ya deprem bölgesindeki durum ve ailesinin yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan deprem felaketi sonrasında memleketi Hatay'a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında da görev alan tecrübeli kaleci, enkaz altından çıkan ailesini alarak İstanbul’a getirdi. Babası, ablası ve yeğeninin kendisi yoldayken enkazdan çıktığını dile getiren İsmail Çipe, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “İstanbul’dan Hatay’a gitmem 21 saat aldı, yollar çok kötüydü." dedi.

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"BABAM, ANNEM VE ABLAM VE YEĞENİM ENKAZDAN ÇIKTI"

"Deprem günü öğlen 12.30-13.00 gibi babam ve annem enkazdan çıktı. Saat 13.30-14.00 gibi ise ablam ve yeğenim çıktılar enkazdan. Onların bulunduğu binanın enkazı daha kötüydü. 6 katlı bina 2 kat olmuştu. Onlar 5’inci katta oturuyorlardı, kendi çabaları ile çıkmışlar. Her yerde görüyoruz ‘kimse yardıma gitmedi’ diye. Gittiğimde yaşadım, enkazların aralarından geçerken insanların çığlıklarını duyuyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldılar."

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"AKRABALARIMIZ, DOSTLARIMIZ GİTTİ"

İkinci depremin olmasıyla daha çok kayıp yaşandı; akrabalarımız, dostlarımız gitti. İlk deprem yaşandı, Kahramanmaraş’ta etkisi çok oldu ama Hatay da aynı şekilde. İlk depremden sonra evinden bir şey almaya gidenler ikinci depreme yakalanarak enkaz altında kaldı”

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“YEĞENİMİN KALÇA KEMİĞİ KIRIK”

"16 yaşındaki yeğenimin kalça kemiği kırıldı. Beton düşmüş üzerine yataktayken. Hastanede şimdi ama durumu iyi. Ailemden gere kalan kişilerin durumları iyi. Ama enkaz altında akrabalarımız var hala haber alamıyoruz”

İsmail Çipe'nin bazı paylaşımları

Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, Hatayı anlattı: Babam ve ablamlar deprem enkazından çıktı, akrabalarımızı kaybettik

Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, Hatayı anlattı: Babam ve ablamlar deprem enkazından çıktı, akrabalarımızı kaybettik

Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, Hatayı anlattı: Babam ve ablamlar deprem enkazından çıktı, akrabalarımızı kaybettik

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#Deprem#Galatasaray#İsmail Çipe

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