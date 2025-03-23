Galatasaray, kaleci transferindeki ilk hedefini belirledi!

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Yaz transfer dönemi için kolları erken sıvayan ve Şampiyonlar Ligi’nde üst turları görecek kalitede bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, kaleci arayışında...

14 yıldır Sarı-Kırmızılı ekibin formasını giyen 38 yaşındaki Fernando Muslera’ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Galatasaray, tıpkı Nando gibi uzun seneler kalede güven veren bir takviye yapmanın peşinde. Bu doğrultuda geniş bir aday listesi oluşturan Sarı-Kırmızılılar, gündemdeki isimler için birer birer temasa geçiyor.

İLK HEDEF LUNIN!

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da radara takılan son oyuncu ise Real Madrid’in ikinci kalecisi Andriy Lunin oldu.

2018 yılından beri İspanyol devinin kadrosunda yer alan Lunin, özellikle as kaleci Thibaut Courtois’nın sakatlandığı dönemde unutulmaz bir performans sergilemişti. 26 yaşındaki file bekçisi kaleye geçtiği bu dönemde ortaya koyduğu yetenekleriyle kaleci arayan birçok Avrupa kulübünün radarına takıldı.

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Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Lunin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Belçika’yı 3-1 yendiği maçta Courtois’ya karşı büyük bir zafer elde etti.

GALATASARAY'IN İŞİ HİÇ KOLAY DEĞİL

1.91 boyundaki Andriy Lunin’in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Ancak Courtois’nın arkasında daha fazla beklemek istemeyen başarılı kaleci, artık yeni bir maceraya yelken açmak istiyor. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozuyla beraber Lunin’i ikna edip, transfer bütçesinin ciddi bir kısmını bu operasyona ayırmanın hesapları içinde.

Ukraynalı eldivenle Galatasaray dışında Manchester United, PSG ve Bayern Münih’in ilgilendiği iddia ediliyor.

LUNIN'E ALTERNATİF TAFFAREL'DEN!

Galatasaray'ın yabancı kaleci adayları arasında 2. sırada Lyon forması giyen Lucas Perri var.

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Sarı-Kırmızılı kulübe efsane kalecisi ve eski antrenörü Taffarel tarafından önerilen Perri’nin Lyon’la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşında 1.97 boyundaki Perri, aynı zamanda Gabriel Sara’nın da Brezilya’dan eski takım arkadaşı.

Galatasaray listenin ilk sırasındaki Andriy Lunin’in transferinde ilerleme sağlayamazsa Perri için Lyon’la masaya oturacak. Tecrübeli eldiven de Sarı- Kırmızılı kulübün ilgisine karşı son derece pozitif bir tavır takınmış durumda.

YERLİ KALECİDE İKİ İSİM ÖNDE

Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde sadece yabancı kaleciler yok. Yerli isimlerle de görüşme halinde olan ve henüz kalenin kime emanet edileceği konusuna son kararını vermeyen Galatasaray, Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı gözüne kestirmiş durumda. Ancak Milli eldiveni Bordo-Mavili kulüpten koparmak hiç kolay görünmüyor.

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Bu nedenle Uğurcan’ın alternatifini de belirleyen Sarı- Kırmızılılar, Eyüpspor’un başarılı file bekçisi Berke Özer’le temas halinde. Galatasaraylı yöneticilerin ara transfer döneminde bir araya geldikleri Berke ile sezon sonu için söz kestikleri iddia ediliyor.