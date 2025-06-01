Galatasaray kaleci transferinde listenin 1 numarasını belirledi! Kesenin ağzı ardına kadar açıldı

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14 yıllık Fernando Muslera defterini kapatan Galatasaray, yeni bir maceraya yelken açmak üzere düğmeye resmen bastı.

Şu ana kadar birçok kaleciyle temas kuran Sarı-Kırmızılılar, 1 numaraya tam bir fırsat transferi gözüyle baktığı Andriy Lunin’i koydu. Real Madrid’de Courtois’nın yokluğunda müthiş bir performans ortaya koyan ancak Belçikalı meslektaşının gölgesinden bir türlü kurtulamayan ve bu yaz ayrılık planları yapan Ukraynalı eldiveni kaçırmak istemeyen Galatasaray Yönetimi, tam anlamıyla kesenin ağzını açmış durumda.

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MENDES BÖYLE İSTEDİ

25 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan Lunin’i uzun süredir Aston Villa da istiyordu ancak taraflar herhangi bir mesafe kat edemedi. Real, başarılı file bekçisini Espanyol’a kiralayıp Courtois sonrası geri çağırmanın hesapları içinde olsa da Lunin’in temsilcisi Jorge Mendes bu belirsiz sürece hiç sıcak yaklaşmadı.

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Gelişmeleri yakından takip eden Sarı- Kırmızılılar da bu krizi fırsata çevirip transferi gerçekleştirmenin peşinde.

GÜNAY YEDEK KALACAK

Muslera kendisinden sonraki dönemde Günay’ın kaleyi korumasını istediğini söylemiş, tecrübeli eldiven de bu sözleri hatırlatarak “Görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapacağımı gösterdim” demişti. Ancak teknik patron Okan Buruk, 1 numarayı mutlaka dünya çapında bir isme teslim etmek istiyor. Lunin dışında Galatasaray’ın kaleci adayları arasında çok önemli isimler bulunuyor.