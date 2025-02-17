Galatasaray kaleci transfer için İstanbul'da ilk görüşmesini yaptı! Muslera'nın yerine...

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Bu yaz Galatasaray’daki 14. yılını tamamlayacak olan Fernando Muslera, sözleşmesinin bitmesiyle beraber Türkiye’ye veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor. 38 yaşındaki eldivenin giderek düşen formu yönetimi harekete geçirirken, transferdeki alternatif isimler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay ülkesi Uruguay basınına konuşan Muslera, 'Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim. Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Türkiye'den ayrıldığım gün bunu ön kapıdan yapacağım. Ayrılma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek istiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

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TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray efsane ismi haline gelen Muslera'nın gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor. Bu doğrultuda Lyon’un kalecisi Perri’nin temsilcisi geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmiş ve görüşmeler resmen başlamıştı.

PERRI'NİN KARİYERİ

27 yaşında 1.97 boyundaki Brezilyalı kaleci Lucas Perri, Lyon’a geçen yılki kış transfer döneminde 3.5 milyon Euro’ya Botafogo’dan gelmişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu ülkesinde geçiren tecrübeli eldiven 2019’da kiralık olarak yarım sezonluk bir Crystal Palace macerası geçirse de Avrupa’ya adım atmak için daha uzun bir süre beklemek zorunda kaldı. 2023’te Brezilya Milli Takımı kadrosuna da giren, ancak 6 eleme maçında da kulübede oturan Perri, formayı giyme şansı bulamadı.

PERRİ'NİN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Fanatik'in haberine göre, Olympique Lyon’un kalecisi Lucas Perri’nin temsilcisi Galatasaray ile görüştükten sonra Türkiye’den ayrıldı. Henüz transfer için söz kesilmedi ancak haberde Galatasaray’ın orta vadeli transfer listesinde Perri'nin 2-3 yıldır yer aldığı bilgisi yer aldı. Transferin yaz transfer döneminde tamamlanma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.