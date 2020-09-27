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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 23:33 | Son Güncelleme:

Galatasaray kafilesini karşılayan taraftarlar, sosyal mesafeyi unuttu

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Galatasaray kafilesini karşılayan taraftarlar, sosyal mesafeyi unuttu
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Kuzeyboru ile oynayacağı maç için Aksaray'a gelen Galatasaray kafilesini karşılayan taraftarlar sosyal mesafeyi unuttu.

Galasaray kafilesi salı günü saat 17.00?de Aksaray Spor Salonu'nda Kuzeyboru ile oynayacakları maç için Aksaray'a geldi.

Otobüsle kaldıkları otele gelen sarı kırmızılı kafileyi taraftar, çiçek ve meşalelerle karşıladı. Karşılama sırasında taraftarın sosyal mesafe kurallarını unuttuğu görüldü. Otel görevlileri de taraftarı sosyal mesafe konusunda uyardı.

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