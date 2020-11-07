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Futbol
Haber Giriş: 07.11.2020 - 18:07 | Son Güncelleme:

Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

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Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi
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Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a ulaştı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, az sayıda taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kafilede yönetici Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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