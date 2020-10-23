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DHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 19:32 | Son Güncelleme:

Galatasaray kafilesi Erzurum'da!

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Galatasaray kafilesi Erzurum'da!
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Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Erzurum’a gelen Galatasaray kafilesi sarı kırmızılı taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da yer aldığı kafileye tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Albayrak, Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar çiçek verdikleri Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsün havalimanından ayrılırken taraftarlar, Terim ve futbolcuları alkışlarla uğurladı. Terim de otobüsün içerisinden taraftarlara el salladı.

Sarı-kırmızılı taraftarların araçlarıyla konvoy oluşturup takip ettiği Galatasaray kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında konaklayacakları Palandöken ilçesindeki otele geçti.

Yarın saat 19.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak BB Erzurumspor - Galatasaray maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak.

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