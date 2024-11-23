Galatasaray kafilesi Bodrum'da Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti

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7 Kasım'da oynanan Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için Bodrum'dan babasıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkan ancak yaşanan trafik kazasında ağır yaralandıktan bir süre sonra hayatını kaybeden Yiğit Kurt, Bodrum FK maçı için Bodrum'da olan Galatasaray kafilesi tarafından unutulmadı.

ANNESİ CENAZEYE ÇAĞIRMIŞTI

9 yaşındaki Yiğit'in vefatının ardından anne Pınar Kurt yaptığı açıklamada; "Oğlum fanatik bir Galatasaraylıydı. Ben Galatasaray'dan herhangi bir futbolcunun oğlumun cenazesine gelmesini istiyorum. Oğlumun son arzusunu gerçekleştirsinler, bir anne olarak yalvarıyorum. Oğlum onları göremedi ama onlar lütfen oğlumu gelip görsünler. Bir anne olarak tüm Galatasaray camiasına yalvarıyorum." demişti.

Milli ara sebebiyle cenazeye Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu katılmıştı.

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KABRİNİ ZİYARET ETTİLER

Bodrum FK maçı için Bodrum'da olan Galatasaray’da İkinci Başkan Metin Öztürk, Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk, oyuncular Muslera, Kerem Demirbay ve Yunus Akgün ile sarı-kırmızılı taraftarlar Bitez Mezarlığına gelerek Yiğit’in kabristanını ziyaret etti. Dualar eden heyet daha sonra aileye baş sağlığı diledi.

Ziyaret sırasında futbolcuların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

OKAN BURUK: İNŞALLAH GALİBİYET ALIRIZ VE YİĞİT’E HEDİYE EDERİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak çok üzgün olduklarını ifade eden Okan Buruk, “İlk duyduğumuzdan itibaren, aslında çok da ne kadar heyecanlı, Tottenham maçına ne kadar gelmek istediğini, Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini, Galatasaray'ı, oyuncuları ne kadar görmek istediğini, bizle ne kadar beraber olmak istediğini, ilk duyduğumuzda, ilk kazayı duyduğumuzda, tabii ki çok üzüldük. Cenazeye katılamamıştık o dönem, yurt dışındaydım. İbrahim Bey katılmıştı. Ama Galatasaray Kulübü olarak, tabii ki manevi olarak çok gerçekten üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte, onun bizi görmesini istedik. Özellikle ailesinin de yanında olmak istedik. Gerçekten Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat etmiş bir kardeşimiz. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacaklar. Çok güzel, bizle ilgili onun anılarını anlattılar. Günlüğünü anlattılar, yazdıklarını anlattılar. Tabii ki çok üzgünüz ama inşallah onlara da söyledik. Yani bugün buradayız, Bodrum'dayız, onu ziyaret ettik. İnşallah galibiyet alırız ve ona hediye ederiz” dedi.

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