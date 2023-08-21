Galatasaray, kadroyu UEFA'ya bildirdi! Tete ve Hakim Ziyech...

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşacak Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.
Sarı-kırmızılıların EFA'ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay eklendi.
Yeni transferlerden Tete ve Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılıların listesinde şu isimler yer aldı:
"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu ve Cedric Bakambu."