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Galatasaray, kadroyu UEFA'ya bildirdi! Tete ve Hakim Ziyech...

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#Galatasaray#UEFA#Ziyech
Galatasaray, kadroyu UEFAya bildirdi Tete ve Hakim Ziyech...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 16:18

Galatasaray, Molde maçları öncesi UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Yeni transferlerden Tete ve Ziyech listede yer almadı.

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşacak Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

Sarı-kırmızılıların EFA'ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay eklendi.

Yeni transferlerden Tete ve Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların listesinde şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu ve Cedric Bakambu."

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#Galatasaray#UEFA#Ziyech

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