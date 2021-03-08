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GeriVoleybol Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerde bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak VakıfBank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

 

Galatasaray Kadın Voleybol Takımında koronavirüs vaka sayısı 3e yükseldi

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