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Galatasaray Kadın Takımı, Şampiyonlar Ligi Elemelerinde Slavia Prag ile eşleşti

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#Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Galatasaray Petrol Ofisi#Slavia Prag
Galatasaray Kadın Takımı, Şampiyonlar Ligi Elemelerinde Slavia Prag ile eşleşti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 15:50

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti.

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi yapıldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Yolu'nda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti.

Organizasyonun 2. eleme turunda ilk maçlar 18-19 Eylül, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Bu turu geçen ekipler, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

- Şampiyonlar Yolu

SKN St. Pölten (Avusturya)- ZNK Mura (Slovenya)

Benfica (Portekiz)-Hammarby (İsveç)

ZNK Osijek (Hırvatistan)-Twente (Hollanda)

Galatasaray-Slavia Prag (Çekya)

Roma (İtalya)-Servette (İsviçre)

Anderlecht (Belçika)-Valerenga (Norveç)

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Vorskla Poltava (Ukrayna)-Celtic (İskoçya)

- Lig Yolu

Sporting CP (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

Juventus (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Paris FC (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

Fiorentina (İtalya)-Wolfsburg (Almanya)

BK Hacken FF (İsveç)-Arsenal (İngiltere)

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#Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Galatasaray Petrol Ofisi#Slavia Prag

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