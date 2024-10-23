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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan Çekya deplasmanında farklı galibiyet

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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı#KP TANY
Galatasaray Kadın Basketbol Takımından Çekya deplasmanında farklı galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 20:18

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Çekya'nın KP TANY ekibini 92-66 mağlup etti.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çekya'nın KP TANY ekibini 92-66 yendi.

Brno'daki Starez Arena Vodova'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 27-24 önde tamamladı.

İkinci periyottan itibaren kontrolü eline alan Galatasaray Çağdaş Faktoring, müsabakanın ilk yarısına 50-41 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 76-51 önde bitiren sarı-kırmızılılar, mücadeleyi de 92-66 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubunda oynadığı üç maçı da kazanmış oldu.

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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı#KP TANY

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