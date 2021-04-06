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GeriBasketbol Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 17'ye yükseldi
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Basketbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 19:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 17'ye yükseldi

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 17'ye yükseldi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısı 17'ye yükseldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır." denildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımında Kovid-19 vaka sayısı 17ye yükseldi

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