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Basketbol
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:14 | Son Güncelleme:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Alarie ile yollar ayrıldı

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Alarie ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Isabella Alarie'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında takıma katılan Isabella Alarie'nin ailevi durumlar sebebiyle ülkesine dönme kararını kulübe ilettiği belirtilerek, "Bu karar sonucunda kendisiyle olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında geçirdiği süre boyunca profesyonel kişiliğiyle ve takımdaşlığıyla takımımıza sezon başlangıcında katkıda bulunan Isabella Alarie'ye teşekkürlerimizi sunar, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." denildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımında ABDli oyuncu Alarie ile yollar ayrıldı

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