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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 20:11 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın peşinde

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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın peşinde
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Devre arası transfer döneminde Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan, İrfan Can ve Visca için girişimlerini sürdüren Galatasaray, milli savunmacı Kaan Ayhan'ı da gündemine aldı.

Eski oyuncusu Onyekuru ve genç yıldız adayı Halil Dervişoğlu ile kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'la ilgileniyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da top koşturan milli savunmacı Kaan Ayhan'ı gündemine aldı.

Bu sezon Sassuolo formasıyla 15 maça çıkan Kaan, henüz gol katkısı yapamadı.

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