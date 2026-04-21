Galatasaray, Juventus'un yıldızını istiyor! Rakip İngiliz devi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 13:32

Galatasaray, hücum takviyesi yapmak için kollarını sıvadı. Sarı kırmızılılar, gözünü Juventus'un yıldızına dikti.

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk'un transfer listesine bulunan yıldız futbolcu için girişimlerine başladı.

Sarı kırmızılılar bu bağlamda, ara transfer sezonunda da gündeme gelen Koopmeiners'a kanca attı. 

Tuttosport'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların, Hollandalı orta saha oyuncusuna ilgisi devam ediyor.

İngiltere'den Manchester United'ın da Koopmeiners ile ilgilendiği belirtildi.

30 MİLYON EURO

Juventus, 28 yaşındaki futbolcusundan en az 30 milyon euro bekliyor.

GALATASARAY'A GOL ATTI

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Teun Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Koopmeiners, bu sezon attığı 2 golü de Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında kaydetti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Teun Koopmeiners'in, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

 

