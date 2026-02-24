Galatasaray, Juventus'tan transfer yapıyor! Gol atmıştı

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Juventus deplasmanına konuk olacak. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, iki takım arasındaki maç sahadaki mücadele kadar transfer için de büyük önem taşıyor.

İddiaya göre; Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde de listesinde bulunan Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için defteri yeniden açtı.

27 yaşındaki yıldız oyuncunun, 5-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Juventus adına sahneye çıkıp iki gol birden atması ve ortaya koyduğu etkili performans, Okan Buruk ve kurmaylarını bir kez daha mest etti.

Galatasaray, ocak ayında olumsuz sonuçlanan girişimin ardından Koopmeiners için yaz aylarında yeni bir teklif hazırlığında olduğu ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi’ndeki performansının bu ilgiyi pekiştirdiği belirtildi.

Koopmeiners, ara transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmemiş ve Juventus'ta kalmıştı. Juventus'un, yaz transfer dönemindeki düşüncesinin farklı olduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.