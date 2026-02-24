×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Juventus'tan transfer yapıyor! Gol atmıştı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Galatasaray Koopmeiners#Galatasaray Transfer
Galatasaray, Juventustan transfer yapıyor Gol atmıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 17:07

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile İtalya'da karşı karşıya gelecek. Juventus-Galatasaray maçı öncesi İtalyan basınında sürpriz bir transfer haberine yer verildi.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Juventus deplasmanına konuk olacak. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, iki takım arasındaki maç sahadaki mücadele kadar transfer için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray, Juventustan transfer yapıyor Gol atmıştı

İddiaya göre; Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde de listesinde bulunan Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için defteri yeniden açtı.

27 yaşındaki yıldız oyuncunun, 5-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Juventus adına sahneye çıkıp iki gol birden atması ve ortaya koyduğu etkili performans, Okan Buruk ve kurmaylarını bir kez daha mest etti.

Haberin Devamı

Galatasaray, Juventustan transfer yapıyor Gol atmıştı

Galatasaray, ocak ayında olumsuz sonuçlanan girişimin ardından Koopmeiners için yaz aylarında yeni bir teklif hazırlığında olduğu ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi’ndeki performansının bu ilgiyi pekiştirdiği belirtildi.

Galatasaray, Juventustan transfer yapıyor Gol atmıştı

Koopmeiners, ara transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmemiş ve Juventus'ta kalmıştı. Juventus'un, yaz transfer dönemindeki düşüncesinin farklı olduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Galatasaray Koopmeiners#Galatasaray Transfer

BAKMADAN GEÇME!