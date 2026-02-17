Galatasaray, Juventus tarihine geçti! 3. kez yaşattı...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus, RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği temsilcimiz Galatasaray'a 5-2’lik skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-1 önde kapattığı müsabakadan 5-2’lik skorla mağlup ayrıldı.

Juventus, bu turun rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek.

TEMSİLCİMİZ 1963 YILINDAN BERİ İSTANBUL'DA İTALYANLARA KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.

Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

TARİHİNDE 3. KEZ YAŞADI

Juventus, tarihinde üçüncü kez Avrupa Kupalarında bir maçta 5 veya üzeri gol yedi.

İtalyan devi, bu durumu daha önce ilk kez katıldığı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2025 yılında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşamıştı.

Siyah-beyazlılar, 1 Ekim 1958'de Wiener Sportkulb karşısında 7-0, 26 Haziran 2025'te Manchester City'ye karşı ise 5-2 mağlup olmuştu.

SPALLETI İLK KEZ KAYBETTİ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı.

Sezon ortasında Igor Tudor'un yerine göreve gelen Spalletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi.

Spalletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, Galatasaray maçına kadarki dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son 6 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.

Torino ekibi, söz konusu dönemde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Galatasaray'a 5-2 kaybetti. İtalya Ligi'nde konuk ettiği Parma'yı 4-1 yenen Juventus, İtalya Kupası'nda da dış sahada Atalanta'ya 3-0 yenildi. Serie A'da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus, son haftada da Inter'e deplasmanda 3-2 yenildi.