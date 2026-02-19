Galatasaray-Juventus maçı sonrası ortaya çıktı! İşte Okan Buruk’un tarihi zaferi getiren konuşması

Haberin Devamı

RAMS Park’ta unutulmaz bir geceye imza atan Galatasaray, Juventus’u 5-2’lik skorla mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.

Sarı-kırmızılıların bu büyük başarısında teknik direktör Okan Buruk da başrollerden birini üstlendi.

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Galatasaray’da soyunma odasında oyuncularını etrafına toplayan Buruk, yaptığı konuşmayla takımın inancını yeniden ateşledi.

Maç öncesi yaptığı kadro tercihleri ve karşılaşma içindeki hamleleriyle oyuna yön veren tecrübeli teknik adam, takımını kritik anlarda ayakta tutmayı başardı.

"PES ETMEK, BIRAKMAK YOK"

“Oyunun hakimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok. Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Önde basmaya devam ediyoruz” sözleriyle oyuncularına seslenen Buruk’un bu motivasyon konuşmasının soyunma odasında büyük bir etki yarattığı öğrenildi.

Devre arasında yapılan bu konuşmanın ardından sahaya yüksek tempo ve büyük bir iştahla dönen sarı-kırmızılılar, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Taraftarın da müthiş desteğini arkasına alan Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu 4 golle Aslantepe’yi adeta ayağa kaldırdı ve hafızalara kazınan muhteşem bir geri dönüşe imza attı.