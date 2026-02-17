Galatasaray - Juventus maçı öncesi İtalyanları korkutan istatistik!

Haberin Devamı

Avrupa kupalarında tarihi başarılarıyla tanınan temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Juventus ile karşılaşacak.

JUVENTUS'A KARŞI YALNIZCA 1 KEZ KAYBETTİ!

İki ekip, ilk kez 16 Eylül 1998’de İtalya’da Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. O tarihten bu yana Galatasaray, Juventus ile toplamda 6 kez karşılaştı; sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Cim Bom, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.

İTALYANLARA KARŞI EVİNDE 63 YILDIR KAYBETMİYOR!

Karşılaşma öncesi dikkat çeken bir diğer istatistik ise Galatasaray’ın İtalyan takımlarına karşı kendi sahasında tam 63 yıldır kaybetmemiş olması. Son yenilgi, 23 Ocak 1963 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında Milan’a karşı alındı (1-3). O tarihten sonra evinde İtalyan ekiplerini ağırlayan Galatasaray, 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

İç sahadaki bu başarılı performansla Aslan, 12 maçta 20 gol atarken, yalnızca 12 gol yedi. Bu istatistikler, Galatasaray’ın Juventus karşısında sahadaki psikolojik avantajını da gözler önüne seriyor. Şimdi gözler, 25 yıllık rekabetin bir sonraki perdesine çevrildi.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI JUVENTUS

Juventus daha önce Türk ekiplerine karşı 10 resmi maça çıktı; Galatasaray dışında Fenerbahçe ile Trabzonspor’un rakibi oldu. Bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Juve, fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Fener ve Trabzon’a karşı oynadığı maçlarda gol yemeyen Torino temsilcisi, kalesinde gördüğü 9 golün tamamını Galatasaray maçlarında yedi.