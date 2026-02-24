×
Galatasaray, Juventus maçı kamp kadrosunu açıkladı! Osimhen müjdesi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 17:17

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynayacağı Juventus maçının kamp kadrosunu duyurdu. Sarı kırmızılılarda merakla beklenen Osimhen ile ilgili gelişme de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba akşamı deplasmanda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, İtalya'ya hareket etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Torino kentine gitti.

İtalyan ekibini ilk maçta 5-2 gibi mağlup eden Galatasaray'ın rövanş mücadelesindeki kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

