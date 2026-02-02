×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Juventus ile Icardi için görüştü!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Mauro Icardi#Juventus Görüşme
Galatasaray, Juventus ile Icardi için görüştü
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 12:14

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli golcünün transferi için Juventus ile görüştü. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Mauro Icardi konusunda, sarı kırmızılılar görüşme gerçekleştirdi.

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Icardi'yi Avrupa ve Güney Amerika'dan bir dizi kulüp takip ediyordu.

Sarı kırmızılıların şimdiye dek sözleşme yenileme teklifi yapmamasından dolayı Icardi, geleceğine dair görüşmelere başladı.

Galatasaray, Juventus ile Icardi için görüştü

GALATASARAY, JUVE İLE GÖRÜŞTÜ

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Kayserispor maçının ardından Icardi'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Icardi'nin olası Juventus transferi için masaya oturan sarı kırmızılılar, yıldız golcünün ayrılığına sıcak bakıyor ancak tereddütleri var.

Haberin Devamı

Galatasaray, Juventus ile Icardi için görüştü

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak olmasından dolayı transfer konusunda çekinceler bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer #Mauro Icardi#Juventus Görüşme

BAKMADAN GEÇME!