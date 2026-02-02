Galatasaray, Juventus ile Icardi için görüştü!

Haberin Devamı

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Mauro Icardi konusunda, sarı kırmızılılar görüşme gerçekleştirdi.

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Icardi'yi Avrupa ve Güney Amerika'dan bir dizi kulüp takip ediyordu.

Sarı kırmızılıların şimdiye dek sözleşme yenileme teklifi yapmamasından dolayı Icardi, geleceğine dair görüşmelere başladı.

GALATASARAY, JUVE İLE GÖRÜŞTÜ

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Kayserispor maçının ardından Icardi'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Icardi'nin olası Juventus transferi için masaya oturan sarı kırmızılılar, yıldız golcünün ayrılığına sıcak bakıyor ancak tereddütleri var.

Haberin Devamı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak olmasından dolayı transfer konusunda çekinceler bulunuyor.