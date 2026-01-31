Galatasaray-Juventus eşleşmeleri olaylı geçiyor!

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile kozlarını paylaşacak.

İki takımın geçmişte oynadığı maçlar yeniden akıllara geldi.

1- KRİZİ GERKEÇE GÖSTERİP GELMEK İSTEMEDİLER

2 Aralık 1998’de İstanbul’da yapılan maç öncesinde Abdullah Öcalan’ın İtalya’da olduğu ortaya çıkınca iki ülke arasında kriz yaşanmıştı. Türkiye’deki İtalya karşıtı protestoları gerekçe gösteren Juventus, G.Saray maçı için İstanbul’a gelmek istemedi. Türkiye gerekli güvenceyi verince olağanüstü önlemler altında İstanbul’a gelip maçı oynayan Juve, 1-1 biten karşılaşmanın hemen ardından ülkemizden ayrıldı.

2- EL KAIDE BAHANESİYLE DORTMUND'A ALDIRDILAR

2003’teki eşleşmede bu kez El Kaide engeli çıktı. İstanbul’da 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde El Kaide’nin düzenlediği terör saldırıları sonrasında iki takımın karşılaşması bir hafta ertelendi. İtalyanların bu durum üzerine maçın başka bir ülkede oynanması talebine UEFA olumlu cevap verince karşılaşma Almanya’nın Dortmund kentine alındı. 2 Aralık’ta oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandI.

3- KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 2 GÜNDE BİTEN KARŞILAŞMA

10 Aralık 2013’te İstanbul’da oynanan maç, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Ertesi gün kaldığı yerden devam edilen karşılaşmanın 85. dakikasında Wesley Sneijder, Galatasaray’ı 1-0 galip getiren golü attı. Juventus, 1 puan alsa dahi lider Real Madrid’in ardından grubu ikinci sırada bitirip tur atlayacaktı, ama kaybedince Galatasaray’a geçildi ve Avrupa kupalarına erkenden veda etmek zorunda kaldı.