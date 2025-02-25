Galatasaray, Jose Mourinho için suç duyurusunda bulunacak!

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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil." ifadelerini kullanmıştı.

"AHLAK TİMSALİ"

Portekizli teknik adamın bu sözlerinin ardından Galatasaray Kulübü, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."

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"UMARIM HIZLICA MOURINHO'YA CEZALAR VERİLİR"

TV 100 ekranlarına konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan konuya dair, "Nezaket göstererek beni bağladınız ama ben bir Türk evladı olarak sözlerimi dile getirdim! Herhangi bir şekilde Galatasaray'dan biri bunu yapsa, ya 10 dakika içerisinde özür dilemesini ya da istifasını isterdim. TFF, Türk yargısı, UEFA, FIFA ve Fenerbahçe tarafından inşallah Jose Mourinho'ya hızlıca cezalar verilir! Sonrasında diğer konuları konuşuruz."

"NE ARA IRKÇILIĞA GELDİNİZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise "Çok beklediğimiz bir hareket! Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı! Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış! UEFA'ya başvuracaklarmış, Türk evlatlarına nasıl söylenirmiş.. Eray Yazgan'ı dinlerken, gözlerimiz doldu. Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! Nasıl bir ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi. O kulübe rengi ile ilgili bir konu değil bu. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor. Zıplıyorsunuz, maymunlar ormanda zıplar ya... 'Sarı kart için zıplıyorsunuz' diyor. 'Maymun gibi zıplama' dersem, ben de mi ırkçıyım! Kötü oynadınız anladık, hakemi eleştirdiniz anladık! Ne ara ırkçılığa geldiniz ya? Kimseyi aptal yerine koymayın!" dedi.