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Basketbol
Haber Giriş: 24.02.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Jordan Crawford'ı transfer etti!

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Galatasaray, Jordan Crawford'ı transfer etti!
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör gard Jordan Crawford'u transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu Jordan Crawford ile güçlendirdi.

Crawford, 2010-2014 yılları arasında ve 2017 yılında NBA'de Washington Wizards, Boston Celtics, Golden State Warriors ve New Orleans Pelicans forma giymişti. Warriors forması ile bir maçta 41 sayı atmayı başarmıştı ve NBA'deki kendi sayı rekorunu kırmıştı.

ABD'li basketbolcu, NBA kariyerinin dışında Çin, Almanya ve Rusya'da oynamıştı.

Galatasaray, Jordan Crawfordı transfer etti

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