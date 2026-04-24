Galatasaray, Jonathan Rowe'un transferi için Avrupa devleriyle yarışta!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 22:04

Galatasaray; Jonathan Rowe'un transferi için Avrupa devleriyle yarışa girdi. Bologna'nın talep ettiği bonservis ücreti de duyuruldu.

Bologna'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jonathan Rowe, Galatasaray'ın radarına girdi.

Süper Lig'de son 4 haftaya lider giren sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için çalışmalarına hız verdi.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa, Rowe ile ilgileniyor.

TALEP 40 MİLYON EURO

Bologna'nın, 22 yaşındaki futbolcusu için 40 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Serie A ekibi, yaz transfer döneminde Jonathan Rowe'u 17 milyon euro bonservisle Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.

NOA LANG'İN YERİNE

Sarı-kırmızılıların bu hamlesinin, Noa Lang'in bonservisinin alınmayacağı anlamına geldiği de ileri sürüldü.

Galatasaray, Lang'i Napoli’den 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

İngiliz kanat oyuncusu, Bologna forması altında çıktığı 38 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

