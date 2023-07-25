×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Jo Wilson'ı İstanbul'a davet etti

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Zaha#Jo Wilson
Galatasaray, Jo Wilsonı İstanbula davet etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 00:41

Galatasaray, Wilfried Zaha transferini duyuran Jo Wilson'ı İstanbul'a davet etti.

Haberin Devamı

Galatasaray, Wilfried Zaha transferini duyururken "Galatasaray" telaffuzuyla gündeme gelen Jo Wilson'ı İstanbul'a davet etti.

Jo Wilson'ın sarı kırmızılıların Wilfried Zaha transferini duyurmasının ardından çalıştığı Sky Sports'un sosyal medya hesabından spikerin İstanbul'a bir gezi planladığı mesajı paylaşıldı.

Galatasaray, bu paylaşımı alıntılayarak Jo Wilson'ı RAMS Park'a davet etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’a bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Zaha#Jo Wilson