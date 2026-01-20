Galatasaray istiyordu, Premier Lig ekibi kaptı!

Haberin Devamı

Galatasaray'a transferde kötü haber. Sarı-kırmızlıların orta saha transferi için görüşmelerde bulunduğu isimlerden biri olan Macar orta saha oyuncusu Alex Toth, Bournemouth'a transfer oldu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BBC'nin paylaştığı bilgiye göre; Bournemouth bu transfer için Ferencváros'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 3 milyon euroluk bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 10 pay yer alıyor.

PERFORMANSI: 60 MAÇTA 4 GOL - 15 ASİST

Ferencváros altyapısından yetişen Toth, A takımda geçirdiği süre boyunca 60 maçta forma giydi ve 4 gol - 15 asist üretti.

Genç oyuncu Macaristan Milli Takımı formasını da bugüne dek 9 kez sırtına geçirdi.