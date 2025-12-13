Galatasaray istiyordu: Mohamed Salah'ın maliyeti ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Premier Lig'de üst üste 3 maçta yedek bırakılan Mohamed Salah, 3-3 biten Leeds United maçı sonrasında bu duruma tepki göstererek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamaları sonrasında Inter ile deplasmanda Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alınmayan Mısırlı yıldız, dün teknik direktör Arne Slot'la yaptığı görüşmenin ardından Brighton maçının kadrosuna dahil edilmişti.

SORUN 'ÇÖZÜLMÜŞ GİBİ' GİBİ YAPILIYOR ÇÜNKÜ...

İngiliz basınında bu hamlenin ekonomik ve sportif kaygılar güdülerek yapıldığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü ve ayrılığın kaçınılmaz bir son olduğu yorumları yapılırken İtalyan medyası Mısırlı yıldızın maliyetini duyurdu.

LIVERPOOL'UN BEKLENTİSİ EN AZ 50 MİLYON EURO!

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Liverpool, kulüple 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mohamed Salah için 50 ila 60 milyon euro bandından bir bonservis talep ediyor.

SALAH 20 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYORLiverpool'da yılda 13 milyon euro net maaş kazandığı belirtilen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun ise kendisine talip olan Avrupa kulüplerinden maaş beklentisinin ise 20 milyon euro olduğu belirtiliyor.

"GALATASARAY YILLIK 15 MİLYON EURO ÖNERECEK!"

Haberde Galatasaray'ın kısa süre önce Mohamed Salah'ın menajeriyle yeniden temasa geçtiği ve Ocak ayında Mısırlı yıldızın kapısını yıllık 15 milyon euroluk bir teklifle çalacağı iddia edildi.

SUUDİ KULÜPLERİ PUSUDA

Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig kulüplerinin geçtiğimiz yaz transfer etmek istedikleri 33 yaşındaki yıldız futbolcu için tekrar devreye girdiği ve Salah'ın transferini ligin görünürlüğü ve pazarlaması için çok değerli gördükleri kaydedildi.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve son seçimde Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp de dün akşam Mohamed Salah'ı, Fenerbahçe'ye çağırmıştı.

Ayrılık kararının çıkması durumunda, Salah için Fenerbahçe de devreye girebilir.

PERFORMANSI

Dokuz sezondur giydiği Liverpool formasıyla 420 resmi maça çıkan Salah, 250 gol atıp 116 da asist üretti.

33 yaşındaki yıldız futbolcu, Liverpool'da oynadığı dönemde 3 kez yılın futbolcusu seçilirken 4 kez de Premier Lig'de gol kralı oldu.