Galatasaray istiyordu: Gedson Fernandes'in bonservis bedeli ve talep ettiği maaş ortaya çıktı!

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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray yabancı oyuncu transferini ağırdan alırken alternatifler üzerinde çalışmalar da yürütüyor.

Sarı-kırmızılılar geçmişte hem Galatasaray hem Beşiktaş’ta oynayan Gedson Fernandes’i de gündemine aldı.

Geçen sezon Beşiktaş’tan ayrılarak Spartak Moskova’nın yolunu tutan Portekizli yıldız için kulübünün beklentisi ortaya çıktı.

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25 MİLYON EURO!

HT Spor'un haberine göre; Gedson için Rus kulübünün bonservis beklentisi 25 milyon euro civarında.

Portekizli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş’tan yaklaşık 21 milyon euroya transfer edilmişti.

GEDSON YILLIK 5 MİLYON EURO İSTİYOR

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Rusya’da iyi bir sezon geçiren Gedson’un maaş beklentisinin de 5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

ÖNCELİK DAHA İYİLERİNDE

Galatasaray’ın orta saha transferinde önceliği şimdilik daha iyi isimler.

Sarı-kırmızılılar Real Madrid’den Eduardo Camavinga ve Juventus’tan Khephren Thuram’ı ciddi şekilde istiyor. Bu isimlerden sonuç alınmaması ibre Gedson Fernandes'e çevrilebilir.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla 36 maça çıkan Gedson Fernandes, 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi.