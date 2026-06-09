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Galatasaray istiyordu: Gedson Fernandes'in bonservis bedeli ve talep ettiği maaş ortaya çıktı!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Gedson Fernandes
Galatasaray istiyordu: Gedson Fernandesin bonservis bedeli ve talep ettiği maaş ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 12:07

Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı eski oyuncusu Gedson Fernandes için kulübü Spartak Moskova'nın talep ettiği bonservis bedeli ve Portekizli orta saha oyuncusunun istediği yıllık maaş ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray yabancı oyuncu transferini ağırdan alırken alternatifler üzerinde çalışmalar da yürütüyor.

Sarı-kırmızılılar geçmişte hem Galatasaray hem Beşiktaş’ta oynayan Gedson Fernandes’i de gündemine aldı.

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Geçen sezon Beşiktaş’tan ayrılarak Spartak Moskova’nın yolunu tutan Portekizli yıldız için kulübünün beklentisi ortaya çıktı.

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25 MİLYON EURO!

HT Spor'un haberine göre; Gedson için Rus kulübünün bonservis beklentisi 25 milyon euro civarında.

Portekizli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş’tan yaklaşık 21 milyon euroya transfer edilmişti.

Galatasaray istiyordu: Gedson Fernandesin bonservis bedeli ve talep ettiği maaş ortaya çıktı

GEDSON YILLIK 5 MİLYON EURO İSTİYOR

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Rusya’da iyi bir sezon geçiren Gedson’un maaş beklentisinin de 5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Galatasaray istiyordu: Gedson Fernandesin bonservis bedeli ve talep ettiği maaş ortaya çıktı

ÖNCELİK DAHA İYİLERİNDE

Galatasaray’ın orta saha transferinde önceliği şimdilik daha iyi isimler.

Sarı-kırmızılılar Real Madrid’den Eduardo Camavinga ve Juventus’tan Khephren Thuram’ı ciddi şekilde istiyor. Bu isimlerden sonuç alınmaması ibre Gedson Fernandes'e çevrilebilir.

Galatasaray istiyordu: Gedson Fernandesin bonservis bedeli ve talep ettiği maaş ortaya çıktı

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla 36 maça çıkan Gedson Fernandes, 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Gedson Fernandes

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