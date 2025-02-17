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Galatasaray istiyordu Fenerbahçe transferde devreye girdi! Ianis Hagi'yi böyle duyurdular

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#Fenerbahçe Transfer#Galatasaray Transfer#Ianis Hagi Transferi
Galatasaray istiyordu Fenerbahçe transferde devreye girdi Ianis Hagiyi böyle duyurdular
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 10:59

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için sürpriz bir transfer haberi yazıldı. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu bilinen Ianis Hagi'ye ilgi duyduğu ifade edildi.

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Sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erecek Ianis Hagi'ye dair transfer gelişmeleri yaşanıyor. 

Bir süre önce Rumen basınının Galatasaray'a yazdığı Ianis Hagi ile ilgili yeni ayrıntıyı bu kez İskoç basını yazdı. 

Galatasaray istiyordu Fenerbahçe transferde devreye girdi Ianis Hagiyi böyle duyurdular


,GENOA VE FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE
Buna göre Fenerbahçe ve İtalya Serie A ekibi Genoa, Ianis Hagi ile ilgileniyor. 

RANGERS TALEBİNİ KARŞILAYAMAYACAK
Muhabir Pete O'Rourke'nin aktardığı bilgilere göre Rangers, Hagi'nin istediği mali şartları karşılayamıyor ve bu nedenle ayrılmasına izin verecek. 

Ianis Hagi bu sezon 20 maçta oynadı 4 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.

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#Fenerbahçe Transfer#Galatasaray Transfer#Ianis Hagi Transferi

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