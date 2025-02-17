Galatasaray istiyordu Fenerbahçe transferde devreye girdi! Ianis Hagi'yi böyle duyurdular

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Sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erecek Ianis Hagi'ye dair transfer gelişmeleri yaşanıyor.



Bir süre önce Rumen basınının Galatasaray'a yazdığı Ianis Hagi ile ilgili yeni ayrıntıyı bu kez İskoç basını yazdı.



