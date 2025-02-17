Galatasaray istiyordu Fenerbahçe transferde devreye girdi! Ianis Hagi'yi böyle duyurdular

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 10:59
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için sürpriz bir transfer haberi yazıldı. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu bilinen Ianis Hagi'ye ilgi duyduğu ifade edildi.
Sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erecek Ianis Hagi'ye dair transfer gelişmeleri yaşanıyor. ,GENOA VE FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE
Bir süre önce Rumen basınının Galatasaray'a yazdığı Ianis Hagi ile ilgili yeni ayrıntıyı bu kez İskoç basını yazdı.
Buna göre Fenerbahçe
ve İtalya Serie A ekibi Genoa, Ianis Hagi ile ilgileniyor. RANGERS TALEBİNİ KARŞILAYAMAYACAK
Muhabir Pete O'Rourke'nin aktardığı bilgilere göre Rangers, Hagi'nin istediği mali şartları karşılayamıyor ve bu nedenle ayrılmasına izin verecek.
Ianis Hagi bu sezon 20 maçta oynadı 4 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.