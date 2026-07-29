Galatasaray istiyordu, bonservis bedeli belli oldu!

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Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralı nedeniyle 23 yaş altı oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki Fransız stoper Bastien Meupiyou'yu gündemine aldı.

A Bola gazetesinin haberine göre; Alverca, Meupiyou için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

BONSERVİSİNDEN YÜZDE 50 PAY VERİLECEK

Öte yandan bir yıl önce Wolverhampton'dan transfer edilen 20 yaşındaki savunmacının bir sonraki transferinden İngiliz ekibine yüzde 50 pay verileceği, bu nedenle Alverca'nın kazanılacak bonservis bedelinin yalnızca yarısını alacağı belirtildi.

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PERFORMANSI

Kariyerine Nantes alt yapısında başlayan ve 2023 yılında burada A takıma yükselen Meupiyou, bir sezon sonra 5 milyon Euro karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu.

Alverca formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan Meupiyou, 4 sarı - 1 kırmızı kart gördü.